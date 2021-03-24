Штормовое предупреждение объявили в 11 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана, передает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 24 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гололед, ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Семее ожидаются гололед, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Ночью местами гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Караганде ночью ожидаются гололед, метель, ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем местами гроза. Ветер южный, юго-восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Павлодарской области ночью местами ожидается сильный снег, сутки 24 марта местами туман, гололед, метель. Ветер северо-западный, западный ночью 15-20, местами 23-28. В Павлодаре ночью ожидается сильный снег, сутки 24 марта метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, днем местами - пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем местами 17-22 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, днем местами 18 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

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