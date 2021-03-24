Основные причины возникновения рака перечислил врач

Основные факторы, влияющие на развитие онкологических заболеваний, перечислил врач, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

20% (…) идет от неправильного питания, 40% - от курения, (…) но до 20% - это инфекционные заболевания, - перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

В качестве примера он привел рак шейки матки, возникающий из-за вируса папилломы человека, а также рак печени, причиной которого может стать вирус гепатита Б.

Медик посоветовал не забывать о связи рака и инфекций и при необходимости восполнять "пробелы" в знаниях.