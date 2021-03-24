ВОЗ: за неделю более 3,2 млн людей заразились коронавирусом 

Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Более 3,2 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе.

Эти сведения приведены в опубликованном в ночь на среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В глобальном плане четвертую неделю подряд продолжался рост заболеваемости ковидом. На прошлой неделе поступили сообщения менее чем о 3,3 млн новых случаев, - отметила организация, добавив, что за семь дней умерли более 60 тыс. человек, что на 3% больше, чем за предыдущие семь дней.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 15 по 21 марта в мире было зарегистрировано 3 291 060 заразившихся и 60 414 летальных исходов. По состоянию на 21 марта всего насчитывалось 122 536 880 случаев инфицирования и 2 703 780 случаев смерти пациентов.

Общий рост смертности в мире составил за неделю 3%.