Около 300 врачей не хватает в Акмолинской области

Акушер-гинекологов не хватает в Акмолинской области. Сейчас в регионе насчитывается больше 100 таких специалистов, необходимо еще 25 врачей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В области также ощущается острая нехватка анестезиологов и реаниматологов. По данным областного управления здравоохранения, вакантны 20 мест в четырех районах.

В Шортандинском, Жаркаинском, Егиндыкольском районах и имени Биржан сала не могут провести даже плановые операции местным жителям. Поэтому пациентам приходится преодолевать длительные расстояния, чтобы получить полноценную хирургическую помощь. Общий дефицит врачей в Акмолинской области составляет порядка 300.

Но вопрос специалисты от облздрава намерены решить в течение ближайших нескольких лет.

Молодым специалистам мы выдаем грант. Каждый из них должен отработать в области 3 года. Помогаем также с жильем: предоставляем комнаты в общежитии. Вне зависимости от профиля, будь то гинеколог, акушер или неонатолог, мы выдаем подъемные - около миллиона тенге. и.о. руководителя областного управления здравоохранения Нариман Сыздыков