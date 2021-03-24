Аэропорт столицы возобновил свою работу

24 марта 2021, 10:19
Фото: zakon.kz.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев возобновил свою работу, сообщает zakon.kz.

23 марта из-за плохих погодных условий столичный аэропорт закрыли столичный аэропорт.

Об этом рассказал пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

Надеемся на понимание, так как столичная воздушная гавань предпринимает все возможное для обеспечения безопасности. Желаем всем мягкой посадки. Взлетно-посадочная полоса открыта. Однако есть задержка восьми рейсов. По мере возобновления полетов расписание нормализуется. Просьбе уточнять данные о рейсах в call-центрах авиакомпании, в справочных аэропорта, также в социальных сетях, – пояснил Шалекенов.


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