Аэропорт столицы возобновил свою работу

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев возобновил свою работу, сообщает zakon.kz.
23 марта из-за плохих погодных условий столичный аэропорт закрыли столичный аэропорт.
Об этом рассказал пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.
Надеемся на понимание, так как столичная воздушная гавань предпринимает все возможное для обеспечения безопасности. Желаем всем мягкой посадки. Взлетно-посадочная полоса открыта. Однако есть задержка восьми рейсов. По мере возобновления полетов расписание нормализуется. Просьбе уточнять данные о рейсах в call-центрах авиакомпании, в справочных аэропорта, также в социальных сетях, – пояснил Шалекенов.
Хотите быть в курсе важных новостей?