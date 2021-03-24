У казахстанцев, прилетевших из Мале и Минска, обнаружен коронавирус 

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами за 23 марта, сообщает zakon.kz.

23 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 30 международных авиарейсов из Республики Кореи, Индии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 4 398 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 366 человек, без справок прибыли 32 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 17 рейсов, 2 734 пассажира, со справками - 2 707, без справок - 27;

в аэропорт г. Шымкент – 7 рейсов, 609 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Нур-Султан – 3 рейса, 474 пассажира, со справками - 469, без справок - 5;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, прибыли 339 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, 242 пассажира, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 22 марта 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, из 20 граждан РК, прилетевших без справок, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Мале – Алматы, другой - Минск – Нур-Султан.