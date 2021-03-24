В Китае продлят налоговые льготы на фоне эпидемии COVID-19

Китайские власти во вторник объявили о продлении налоговых послаблений, стартовавших в прошлом году в ответ на эпидемию COVID-19, сообщает zakon.kz.

Эти меры направлены на дальнейшую поддержку профилактики и контроля эпидемии, а также на помощь компаниям в преодолении трудностей и продолжении роста, говорится в циркуляре, совместно выпущенном Министерством финансов и Главным государственным налоговым управлением КНР.

Политика, направленная на поддержку индивидуальных предпринимателей и киноиндустрии, а также касающаяся личных доходов граждан, будет продлена до конца 2021 года. В то время как политика, связанная с налогом на пожертвования, будет продлена до конца марта.

После вспышки эпидемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году правительство КНР быстро приняло ряд налоговых послаблений для борьбы с потрясениями, вызванными распространением этого заболевания. Китайская экономика стала единственной крупной экономикой мира, в которой по итогам 2020 года был зарегистрирован положительный рост.