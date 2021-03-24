Экстренное торможение поезда из-за иномарки попало на видео

В Павлодарской области водителю грузового поезда пришлось экстренно тормозить из-за нахождения на железнодорожных путях легкового авто, сообщает zakon.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? Автосообщество ПАВЛОДАРА (@kolesa_pavlodara)

Данный факт экстренного торможения грузового поезда из-за нахождения на железнодорожных путях легкового автомобиля на регулируемом без шлагбаума со светофором железнодорожном переезде имел место на станции Кургамыс-Шарбакты, - прокомментировали в пресс-службе ДП на транспорте.

Также в ведомстве сообщили, что водитель установлен.

Материал передан в Отдел полиции Щербактинского района, - добавили в пресс-службе.