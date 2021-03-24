Можно ли повторно привиться "Спутником V"

Врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, вакцина дает длительный и достаточно высокий подъем уровня антител.

Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела, - сказала Пшеничная в эфире "Соловьев LIVE".

Как ответила врач-инфекционист, если делать прививку этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то ее компоненты могут начать разрушаться теми антителами, которые сохраняются в организме.

По словам Пшеничной, повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса - "ЭпиВакКорона" (от центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (разработана Центром имени Чумакова РАН).

Как сообщает ТАСС, решение о необходимости ревакцинации пациента и выборе вакцины принимаются лечащим врачом в каждом индивидуальном случае. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позднее на сайте ведомства появилась информация, в которой говорилось, что повторная вакцинация "Спутником V" возможна, но наиболее подходящий для ревакцинации препарат выбирать должен врач.

В свою очередь директор разработавшего "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной.