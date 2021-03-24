Названа главная угроза демократии США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что потеря доверия американцев к способности демократии решить существующие проблемы является главной угрозой западной демократии, передает zakon.kz.

Самой большой угрозой нашим демократиям является не то, что они несовершенны, они всегда таковыми были,. Самой большой угрозой является то, что наши граждане теряют веру в способность демократии разобраться с ее недостатками и реализовать обещание о построении более идеального сообщества, - цитирует РИА Новости Блинкена.

Об этом он заявил, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По мнению госсекретаря США, в числе проблем, перед которыми стоит демократия в США и других странах сегодня – неравенство, систематический расизм и политическая поляризация.

Все это делает наши демократии менее стойкими, - подчеркнул Блинкен.