Как чувствует себя Путин после первой прививки от COVID-19

25 марта 2021, 00:36
Фото: РИА Новости © Сергей Гунеев

О самочувствии президента России Владимира Путина после первой прививки от коронавируса рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает zakon.kz.

Президент чувствует себя хорошо, - сообщил он "Интерфаксу", отвечая на вопрос, каково состояние главы государства через сутки после вакцинации и есть ли какие-то характерные симптомы.

Также Песков подтвердил, что прививка вторым компонентом вакцины будет сделана Путину "в установленные сроки".

23 марта Владимир Путин привился от COVID-19. Сообщалось, что он привился одной из трех зарегистрированных в РФ вакцин. При этом в Кремле не стали уточнять, какой именно препарат был использован.


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