Бывший сумоист нокаутировал дебютанта в ММА за шесть секунд

В Японии на турнире по смешанным единоборствам Rizin 27 состоялся бой местных супертяжеловесов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Цуйоси Сударио (2-0) встретился с Кадзуси Мийямото (дебют).

Этот поединок закончился всего спустя шесть секунд после начала — Сударио быстро финишировал своего оппонента. Этот нокаут стал самым быстрым в истории промоушна Rizin. Видео можно посмотреть ниже.

Таким образом, Цуйоси Сударио, который является бывшим борцом сумо, одержал третью победу в своей профессиональной карьере в ММА, а для Кадзуси Мийямото (к слову, он на протяжении многих лет выступал в рестлинге) это поражение стало первым в профи.





Records being broken left and right!



Sudario breaks the record for the fastest KO in RIZIN history, scoring a 6-second KO win against Miyamoto!



Stream the last 4 fights here:



???????? https://t.co/Mi4AiMpNGQ @livenowglobal

???????? https://t.co/KeydVIWlMN



#RIZIN27 #RIZIN #MMA pic.twitter.com/mO1Z0IVX5u