Девочку-маугли, живущую в стае кошек, нашли в Подмосковье

В подмосковном городе Талдом нашли девочку 3-4 лет в истощенном состоянии, отзывающуюся на "кис-кис", сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщает управление МВД России по Московской области.

По данным прокуратуры, которые приводит ресурс, девочку обнаружили полицейские, когда вошли в дом вслед за подозрительным мужчиной. Человек утверждал, что ребенка ему передала ее мать, которая отказывалась вести ее в больницу, утверждая, что дочь — "недоразвитая". По другой информации, в помещении, где царила антисанитария, также находилась и родная мать девочки. Ребенок, по словам очевидцев, питался кошачьим кормом, а в доме находились 19 кошек.

Мать девочки-маугли, найденной в Подмосковье в захламленном доме с неродным мужчиной, объяснила свое решение бросить младшего ребенка. По ее словам, однажды дочь напугала ее и разозлила своим поведением. Женщина признала вину и назвала свой поступок мерзким и отвратительным.

Но на тот момент я поступила так, как поступила, — добавила родительница.

Она отметила, что у нее были мысли отдать девочку в детский дом, но знакомые сказали ей, что лучше этого не делать. Ранее сообщалось, что женщина отдала ребенка знакомому, чтобы уберечь от психиатрического стационара.

Сама мать родом из Молдавии и проживает в Москве со старшей 11-летней дочерью. Второго ребенка она отдала на воспитание знакомому в Талдом в 2018 году и раз в неделю приезжала навестить ее.

Девочку доставили в учреждение здравоохранения. По факту нарушений ФЗ о защите прав несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей будет проведена проверка, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.