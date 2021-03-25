Возможно это связано с отравлением: адвокат о здоровье Навального в СИЗО

Здоровье оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии, ухудшилось, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом изданию "Медуза" в среду, 24 марта, рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова. По ее словам, накануне у Навального "начала отниматься нога", "до этого у него долго болела спина".

У Алексея развивается болезнь позвоночника — у него сильно болела спина. В пятницу (19 марта) его осмотрел невролог, который был привезен ФСИНом. Но ему не сказали ни диагноз, ни какое необходимо лечение, — сообщила адвокат оппозиционера.

По ее словам, в понедельник, 22 марта, Навальному принесли две таблетки ибупрофена, сообщив, что их ему назначил врач.

Вчера у него был адвокат. Алексей сказал, что у него сильные боли в позвоночнике и ноге, нога начала отниматься. Это может быть связано и с условиями транспортировки — эта проблема у него началась в СИЗО, и со скованностью движений, он мало ходит, мало двигается. Может быть, это связано с отравлением, мы не знаем. Еще это очень тревожно, потому что нас сегодня к нему не пустили, — рассказала адвокат.

Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта.