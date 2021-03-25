Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине от Covid-19 "Спутник V", сообщает zakon.kz.

По информации ТАСС, в Европу с марта по июнь будет поставлено от 300 до 350 млн доз вакцин.

Напомним, в Европе одобрены четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен "Спутник V", - сказал он в эфире телеканала TF1.

По его словам, нужно массово производить и распределять уже одобренные Евросоюзом вакцины, а у россиян есть проблемы с производством "Спутника V".

Если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам, - сообщил Тьерри Бретон.

Ожидается, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей. Добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, получится к 14 июля.

17 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V", является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе. Также он назвал русских хорошими учеными. В начале марта европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье "Спутника V".