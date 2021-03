Казахстанец узнал соперника по третьему бою в UFC

Жалгас Жумагулов узнал дату своего следующего поединка в UFC и имя соперника, передает zakon.kz.

Имя казахстанца появилось в числе участников турнира UFC 264, запланированного на 10 июля, а его оппонентом будет американец Джером Ривера. Известно, что Жумагулов проведет свой 3-й бой в UFC, а Ривера - 4-й. Оба спортсмена пока не могут похвастать победами в UFC- все предыдущие бои они проиграли.

