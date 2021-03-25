Казахстанец узнал соперника по третьему бою в UFC

25 марта 2021, 11:17
Фото: Instagram

Жалгас Жумагулов узнал дату своего следующего поединка в UFC и имя соперника, передает zakon.kz.

Имя казахстанца появилось в числе участников турнира UFC 264, запланированного на 10 июля, а его оппонентом будет американец Джером Ривера. Известно, что Жумагулов проведет свой 3-й бой в UFC, а Ривера - 4-й. Оба спортсмена пока не могут похвастать победами в UFC- все предыдущие бои они проиграли.


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