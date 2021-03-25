Что нужно знать о земельной реформе

В 2016 году указом Нурсултана Назарбаева был введен мораторий на действие отдельных статей Земельного кодекса, вызвавших широкий общественный резонанс. Редакция zakon.kz вспоминает, почему в Казахстане проводится земельная реформа и для чего была создана Комиссия по земельной реформе.

Пять лет назад мораторий предусматривал следующие ограничения:

- запрет на предоставление права аренды на сельхозземли иностранцам, а также лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам;

- запрет на продажу в частную собственность и предоставление в аренду сельхозземель совместным предприятиям, имеющим долю иностранного участия в уставном капитале;

- запрет на предоставление права частной собственности казахстанцам на сельхозземли;

- запрет на отчуждение права аренды земель сельхозназначения без выкупа у государства.

Действие моратория истекает 31 декабря 2021 года. В связи с этим 25 февраля 2021 года на пятом заседании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев принял окончательное политическое решение касательно норм моратория по иностранцам.

В частности, Главой государства было принято твердое и принципиальное решение о том, что земли сельскохозяйственного назначения не будут продаваться в частную собственность и не будут предоставляться в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам.

Соответствующий срочный законопроект внесен в Мажилис Парламента и уже рассматривается на рабочих группах.

Теперь нерешенными остались лишь некоторые вопросы, связанные с мораторием на предоставление сельхозземель в частную собственность или аренду казахстанцам, а также на отчуждение права долгосрочного землепользования на сельхозземли без выкупа у государства.

В целях принятия решения по данным вопросам Министерством сельского хозяйства РК с учетом общественного мнения подготовлен проект нового Земельного кодекса. Для обсуждения его норм, выработки дополнительных предложений и принятия окончательного решения по поручению Главы государства была создана вторая Комиссия по земельной реформе.

Частная собственность на земли сельхозназначения была законодательно закреплена с 2003 года и позволяла либо приобрести сельхозземлю в частную собственность, либо работать на правах долгосрочной аренды до 49 лет.

В 2015 году в Земельный кодекс были внесены изменения, в рамках которых исключена возможность предоставления сельхозземель в аренду казахстанцам до 49 лет. Нововведением было предусмотрено предоставление сельхозземель казахстанцам только праве частной собственности. Для этого действующие землепользователи были обязаны выкупить сельхозземли у государства на условиях единовременной оплаты половины кадастровой стоимости, либо в рассрочку на 10 лет по полной стоимости.

Что касается возможности отчуждения права аренды сельхозземель без выкупа у государства, то данная поправка тоже была внесена в 2015 году.

На данные поправки в 2016 году Указом Главы государства был наложен мораторий.

Были ли выполнены решения Земельной комиссии, работавшей в 2016 году?

По состоянию на сегодняшний день:

- установлен запрет на предоставление сельхозземель в приграничной зоне иностранцам и гражданам, состоящим в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, с определением расстояния от государственной границы;

- сельхозземли вблизи населенных пунктов отнесены к категории государственных нужд, что дает законодательное основание по их принудительному изъятию для нужд местного населения (выпаса личного скота);

- для усиления государственного контроля за рациональным использованием сельхозземель в 2019 году в Земельный кодекс внесены изменения по использованию данных дистанционного зондирования земли. Таким образом, наряду с результатами систематических наблюдений, наземных съемок, обследований и инвентаризации, для выявления неиспользуемых земель теперь будут использованы результаты космического мониторинга;

- разработан законопроект по совершенствованию государственного контроля за использованием и охраной земель, который предусматривает сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с 3 лет до 1 года;

- законодательно установлен единый типовой договор аренды сельхозземель, с уточнением и усилением обязанностей и ответственности землепользователей;

- установлен порядок мониторинга за рациональным использованием сельхозземель. Первые пять лет аренды контроль должен осуществляться ежегодно, а в последующем на орошаемой пашне – каждые три года, на богарной – каждые пять лет.

Что за последние пять лет сделано для выявления и изъятия неиспользуемых сельхозземель?

С 2015 года государственный контроль за неиспользуемыми сельхозземлями осуществляются акиматами.

В период с 2016 по 2020 годы площадь выявленных неиспользуемых сельхозземель по республике составила 15,4 млн га. Из них в госсобственность возвращено 5,6 млн га, вовлечено в сельхозоборот 5,4 млн га, в процессе изьятия через судебные органы – 4,4 млн га.

Для усиления государственного контроля за использованием земель Правительством внесены изменения в Земельный кодекс по вопросам космомониторинга земель.

В декабре 2020 года пилотный проект был завершен. По его результатам выявлено 8,3 млн га (7,6 млн га пастбищ и 0,7 млн га пашни). Из них в госсобственность возвращено 2,6 млн, в сельхозоборот заново вовлечено 2,2 млн, в работе местных исполнительных органов находятся 3,5 млн.

В связи с успешным опытом было принято решение запустить космомониторинг на всей территории республики с 1 января 2021 года.

Также, разработан законопроект по совершенствованию государственного контроля за использованием и охраной земель, который предусматривает сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с трех лет до одного года.

Министерством сельского хозяйства разработан и внесен в Мажилис законопроект по цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости.

Целью данного законопроекта является унификация процедуры предоставления земельных участков, контроль сроков и хода рассмотрения заявок и информационной системе, безбумажное оказание услуги, согласование выделения земельного участка с госорганами и организациями-монополистами в электронном формате.