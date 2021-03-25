Куат Хамитов признался, что участвовал в подпольных боях

25 марта 2021, 11:51
Фото: Instagram

В Сети появилось видео, на котором заметно, как известный боец Куат "Найман" Хамитов принимает участие в подпольных боях, передает zakon.kz.

Крайний раз известный боец выходил в октагон в начале этого года, в первом раунде нокаутировав россиянина Максима Пантелеева на турнире в Магнитогорске. Однако, были времена, когда Куат Хамитов участвовал в подпольных боях. Интересным видео из прошлого поделился сам боец.

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Публикация от ★★★????????????????????????★★★ (@kuat__khamitov)

В 90-х мы дрались в Спартанских условиях и называлось это бои без правил, - подписал пост Хамитов.


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