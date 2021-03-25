Об опасности мобильных приложений предупредили владельцев смартфонов

Скаченные с непроверенных источников мобильные приложения могут лишить пользователя не только денег, но и смартфона. Об этом предупреждают специалисты Службы реагирования на компьютерные инциденты Казахстана, передает zakon.kz.

Скачав игру на смартфон, можно остаться без денег и даже без самого смартфона. Как это происходит и как защититься от этого, эксперты рассказали на примере смартфонов с операционной системой Android.

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что у пользователей операционной системы (ОС) Android существует возможность установки приложений и игр не только с официальных магазинов (Play Market, Google Play, AppGallery, Samsung Galaxy Store и других), но и из других источников, что не является безопасным и несет в себе различные угрозы. Поэтому крайне не рекомендуется скачивание и установка файлов и игр из различных неизвестных источников, - сообщается в статье Службы реагирования на компьютерные инциденты.

Отмечается, что скачивание приложений из непроверенных источников может повлечь установку вредоносного программного обеспечения. Это, в свою очередь, может привести к утечке данных, доступ к приложениям интернет-банкинга, смартфон может стать частью бот-сетей и использоваться злоумышленниками для кибератак, спам-рассылок и т.д.

Как избежать этого?

1. Отключить установки из неизвестных источников.

В версии Android 4.0 и выше нужно перейти в раздел Настройки безопасности и убедиться, что "Неизвестные источники" отключены. В более ранних версиях Android, нужно выбрать Настройки приложений и посмотреть, стоит ли галочка на пункте "Неизвестные источники".

Важным тревожным сигналом может быть запрос приложения на получение прав администратора. Таким образом владелец приложения получит право на удаленный доступ к вашему устройству.

2. Установить антивирусное приложение.

Хороший антивирус способен защитить устройство от программ-вымогателей и других угроз, которые могут быть спрятаны не только на сайтах, но и в приложениях, загруженных из различных источников.

3. Регулярно обновлять операционную систему.

Устанавливайте все обновления ОС Android, так как многие из них связаны с безопасностью.

4. Делать резервные копии всех важных файлов, которые хранятся в вашем смартфоне.

В разделе Настройки операционной системы найдите Google. Далее перейдите в раздел Резервное копирование, где будет кнопка Начать копирование. Под ней вы увидите список данных, которые будут сохранены в ваш аккаунт. Сюда входит журнал звонков, сообщения, контакты, настройки Android, фотографии и т.д. Нажмите на кнопку Начать копирование и дождитесь завершения процесса.

5. Будьте крайне осторожны со всплывающими окнами.

Посещая сайт или играя в онлайн-игру, и получив всплывающий запрос на обновление или установку надстройки, лучшее, что вы можете сделать - закрыть всплывающее окно.

Можно использовать AdBlock в вашем браузере для защиты от разных всплывающих окон.

6. Дважды подумать, прежде чем перейти по ссылке.

Не переходите по ссылкам, которые получаете в сообщении или электронном письме от неизвестного источника. Даже если источник знаком, внимательно изучите адрес отправителя и источник ссылки. Если что-либо вызывает сомнение, не переходите по ссылке.

Фишинг остается самым популярным способом распространения вредоносных программ и сбора персональных данных.

7. Использовать безопасный DNS.

Бесплатный сервис контентной фильтрации, который ограничивает доступ к вредоносным сайтам, а также ресурсам, нежелательным для просмотра.

Для настройки на смартфоне нужно сделать следующее:

- выбрать свою точку доступа wi-fi из списка доступных сетей - нажать на кнопку Настройки - выбрать пункт Дополнительно - в разделе параметры IP изменить данный пункт с DHCP на статический - ввести 91.214.42.211 в качестве DNS1 - альтернативный 91.214.42.212 DNS2.

Для wi-fi сети достаточно в настройках DHCP на точке доступа wi-fi указать 91.214.42.211 в качестве предпочитаемого DNS сервера, а также 91.214.42.212 в качестве альтернативного. Таким образом, принятые настройки DNS будут автоматически приняты для смартфонов, подключенных к данному wi-fi.