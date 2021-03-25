Предоставлять земли в аренду с последующим правом наследования предложили в Казахстане

Предоставлять землю в аренду казахстанцам с правом последующего наследования этой аренды предложил президент республиканского общественного объединения "Союз фермеров Казахстана" Жигули Дайрабаев, передает корреспондент zakon.kz.

На заседании Комиссии по земельной реформе в Казахстане Дайрабаев озвучил свои предложения.

Надо ввести норму о предоставлении земли в аренду на 49 лет гражданам Казахстана. Наряду с сохранением права на аренду нужно рассмотреть возможность передавать землю по наследству детям. К тому же после истечения 49 лет нужно рассмотреть возможность, чтобы человек, который взял землю в аренду или его наследники, могли иметь возможность и далее использовать эти земли, путем продления срока аренды. Для этого нужно ввести изменения в Земельный кодекс страны, - сказал он.

По его словам, чтобы не было шума вокруг земельного вопроса, нужно утвердить, что земля в аренду предоставляется только гражданам РК.

Также глава Союза высказался касательно запрета на продажу и аренду земель иностранцам. Здесь, как уточнил Дайрбаев, вопрос по тем гражданам, которые выходят из гражданства.

Кто может гарантировать, что те, кто принимает иностранное гражданство, не поставят земли под залог в банках, получив деньги, не сбегут за рубеж? Нужно предусмотреть необходимые механизмы, - задался вопросами он.

Помимо этого, на его взгляд, должен быть список тех, кто взял в аренду земли. Граждане должны знать, кто владелец земли.

Еще деньги, которые поступают с налога по использованию сельхозземель, нужно направлять на развитие села, в бюджет сел.

Предлагаем исключить земельные комиссии при сельских акиматах - в эпоху цифровизации не должно быть возможностей для коррупции. Процедура предоставления земли в аренду должна быть упрощена максимально. Надо оцифровать этот процесс, - заключил глава Союза.

Оксана Скибан, Нур-Султан