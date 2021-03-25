Маски для носа разработали в Мексике

Ученые из Мексики показали свою разработку - маску для носа, которую можно носить во время приема пищи, передает zakon.kz.

Носовые маски были представлены в демонстрационном видео, где изобретатели Густаво Акоста Альтамирано и Ана Мария Гонсалес садятся за обед, отмечает Reuters.

Ключевой точкой входа для коронавируса являются дыхательные органы, в том числе нос. Во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали людям носить такие маски, которые закрывают нос, рот и подбородок. Кроме этого, исследования Центров по по контролю и профилактике заболеваний США показали, что ношение двойного слоя лицевой маски может значительно уменьшить распространение коронавируса.

Ранее вице-министр здравоохранения Казахстана Ерлан Киясов пояснил, можно ли не носить маску после вакцинации от коронавируса.

В Казахстан дополнительно будут поставлены до 4 млн доз российской вакцины "Спутник V".

По состоянию на 25 Марта первым компонентом были провакцинированы 107 341 казахстанца, вторым - 20 504.