Лоб в лоб столкнулись две Lada Priora: трое человек погибли

В Актюбинской области на автодороге Кандыагаш - Эмба - Шалкар 24 марта произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает zakon.kz.



Как рассказали в Департаменте полиции Актюбинской области, 40-летний водитель Lada Priora, двигаясь со стороны города Эмба в направлении г. Кандагаш, на 61 км, вблизи поселка Изимбет, совершая обгон, не убедился, что полоса движения, на которую он хотел выехать, свободна. Произошло столкновение с другой автомашиной Lada Priora.





В результате ДТП водитель и 32-летняя женщина и 14-летний мальчик скончались на месте ДТП, а 3-летняя девочка госпитализирована в ЦРБ г. Эмба. Кроме того, водитель и 6 пассажиров другой автомашины были госпитализированы в ЦРБ г. Эмба, где 51-летняя пассажир, не приходя в сознания скончалась, - рассказали в полиции.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК.