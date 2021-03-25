Казахстанец сыграет главную роль во французском сериале

Казахстанский актер Данияр Алшинов сыграет главную роль в сериале "Инфинити", съемки которого стартуют во Франции, передает zakon.kz.

Кроме Алшинова, в съемках примет участие лауреат Канского фестиваля-2018 в номинации "Лучшая женская роль" казахстанская актриса Самал Еслямова.

20 селфтэйпов, год ожидания, часы читок в зуме и вот я здесь. Моя первая главная роль в международном сериале. 6 серий по часу, сценарий от которого сложно оторваться, прекрасная заботливая команда, талантливейшие партнеры на площадке. Бесконечная благодарность за это всё, за возможность жить, творить, радоваться, - написал Алшинов в своем Instagram.

Режиссером сериала выступит Тьерри Пуро. На съемочной площадке партнерами Алшинова. помимо Еслямовой, станут Селин Саллет, Влад Иванов, Лекс Шрапнель, Карина Арутян, Эллора Торкиа, Джаррет Мерц.