Токаев принял Мамина. Какие поручения дал Президент  

Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Премьер-министр доложил о процессе работы над выполнением поручения главы государства о создании цифровой платформы в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству обратить самое пристальное внимание на решение проблем, касающихся полноценной реализации государственной программы "Нұрлы жер", с целью максимального обеспечения нуждающихся граждан качественным жильем.

Правительству следует также заняться вопросами ремонта и строительства высококачественных дорог местного значения.

Актуальной остается проблема информационного обеспечения вакцинации граждан и достижения заявленного порога (6 млн человек) в текущем году. Глава государства также дал поручение Правительству и акимам областей усилить контроль над ценами на продовольствие во избежание их дальнейшего роста.