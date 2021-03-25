В Шымкенте установят предельные цены на яйца и растительное масло

Акимат города Шымкента подготовил проект постановления "Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары", передает zakon.kz.

В частности, предусматривается, что предельная цена на куриные яйца первой категории составит 392 тенге, на 1 литр подсолнечного масла – 605 тенге.

Эти цены планируется утвердить на 60 дней.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.