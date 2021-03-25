"Вакцины уничтожат человечество". Казахстанцы обсуждают новый фейк

Казахстанцы в социальных сетях обсуждают теорию о том, что вакцины против COVID-19 способны уничтожить все человечество, сообщает zakon.kz.
По их мнению, привитые люди будут заражать непривитых мутировавшим вирусом, и все население планеты вымрет.
Это не так, - говорится в сообщении Stopfake.kz.
Стоит отметить, что эта теория основана на открытом письме доктора Вандена Босше.
В документе не приведено научных доказательств того, что вакцины против COVID-19 действительно смогут уничтожить население Земли.
Автор пишет об "иммунном бегстве" — явлении, при котором иммунная система человека не способна распознать и устранить вирус или патоген. Иногда иммунное бегство наблюдается в результате вакцинации. В случае с вакцинами против COVID-19 случаев иммунного бегства зарегистрировано не было, - отметили эксперты.
Аналитики уточнили, что теория не имеет никаких подтверждений.
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