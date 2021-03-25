В Алматы проживают 35 ветеранов - бывших несовершеннолетних узников

Депутаты Мажилиса Парламента РК и волонтеры Ассамблеи народа Казахстана поздравили ветеранов войны и труда, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей с весенним праздником Наурыз, сообщает zakon.kz.

В дни праздника весны и обновления волонтеры АНК навестили в Алматы ветеранов войны и труда, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. В акции приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Юрий Ли и Вакиль Набиев, которые лично навестили семьи уважаемых алматинцев и поздравили с праздником.

Ветераны рассказали о своей жизни, поделились воспоминаниями о трагических страницах нашей истории, о том, что довелось пережить в детстве, как работали и развивали свою страну. Были также озвучены их личные бытовые вопросы, в решении которых им будет оказана поддержка.

Ветеран Вооруженных сил Владимир Михайлович Денисюк во время войны потерял мать, прошел фашистские концентрационные лагеря. После войны поступил в танковое училище, а в 50-х годах переехал в Казахстан, и с тех пор казахская земля стала для него новой Родиной. Всю свою жизнь боец посвятил армии, дослужился до звания полковника, сегодня о выдающихся заслугах ветерана говорят его награды, ордена и медали.

Ветеран Борис Васильевич Радоман в детстве попал в концлагеря в Литве, всего его семья прошла три лагеря. Ветеран посвятил себя военной стезе, участвовал в военных действиях в Эфиопии. После выхода на пенсию продолжил передавать свои знания новому поколению кадровых военных, долгое время преподавал в учебных заведениях, продолжает писать учебники по военной науке.

- Мы многое пережили, послевоенные годы тоже были сложными, - вспоминает Борис Васильевич. - Еды не хватало, разруха кругом. Но всех спасала наша сплоченность и дружба. Это всегда я говорил своим ученикам, молодым военным. Такие вещи нужно беречь.

По данным Алматинской городской организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, также участвовавшей в проведении акции, сегодня в южном мегаполисе проживают 35 человек, являющихся свидетелями преступлений фашизма в концентрационных лагерях.