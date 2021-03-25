На слух о смерти врача после прививки от коронавируса ответили в Алматинской области

В соцсетях появилась информация о том, что в Алматинской области скончался врач якобы после прививки от коронавируса, передает zakon.kz.

Пост был опубликован в Facebook.

Это должны знать все! На Наурыз встречались с родственниками. И узнаю, что в поселке Қосөзен Илийского района после вакцинации через неделю умерла врач-гинеколог. Об этом нигде не сообщали! Почему власть утаивает такие факты? - написал Askhat Assylbekov.

На пост отреагировали в больнице.

По вашей информации сообщаем о том, что сотрудник не получал прививку против коронавирусной инфекции в связи с медицинскими противопоказаниями. Распространяя недостоверную информацию, вы тем самым дезориентируете население и сеете панику в непростое время, подрывая работу, направленную на предотвращение распространения инфекции. Согласно Статье 80-1 КоАП РК: Воспрепятствование законной деятельности медицинских или фармацевтических работников, мы оставляем за собой право о привлечении вас к ответственности, - сказано в сообщении Илийской центральной райбольницы.