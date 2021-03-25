Экс-ведущая "Давай поженимся" рассказала о тяжелых условиях съемок

Астролог, бывшая со-ведущая программы "Давай поженимся" Василиса Володина рассказала, в каких условиях снимают программу и почему она покинула проект, передает zakon.kz.

Год назад астролог Василиса Володина перестала быть со-ведущей шоу "Давай поженимся". В СМИ прошла информация, что причиной стал коронавирус – астролог предпочла избегать лишних контактов с людьми ради здоровья своей семьи.

Я понимала, что у меня в самом начале пандемии, это был апрель, очень высокие риски переболеть коронавирусом в тяжелой форме. Я это понимала особенно с учетом экстремальных условий, в которых снимается "Давай поженимся" - на заводе холодном. Меня за осень успели простудить трижды и кашель не проходил полгода. И я понимала, что мне еще одно бронхо-легочное будет совсем некстати. И я про себя это понимала. Плюс родители пожилые, их у нас 4 человека, - сказала Володина в интервью Надежде Стрелец.

В связи с этим астролог попросила авторов программы дать ей возможность выходить онлайн в тот момент, но ей отказали, так как "Давай поженимся" - это шоу, где нужно быть в студии, реагировать на слова участников, взаимодействовать с ведущими.

Я должна была выходить на съемки 4 апреля, а 3-го там снимался модный приговор. Мы гримерку делим с Александром Васильевым (ведущий "Модного приговора"), который сразу после этих съемок уехал в Коммунарку (так как заболел коронавирусом). В одном и том же месте снимается "Модный приговор" и "Давай поженимся". Я понимаю, где тогда был риск – вот он, потому что в гримерку после Александра должна была заехать я, - заключила Володина.