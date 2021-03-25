В Правительстве рассмотрели ход реализации плана нации "100 конкретных шагов"

Под председательством премьер-министра Аскара Мамина и с участием председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина прошло заседание Национальной комиссии по модернизации. На заседании был рассмотрен ход исполнения плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента Нурсултана Назабаева и Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает zakon.kz.

Пресс-служба премьера сообщает, что о проводимой работе доложили министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства — Сапархан Омаров, финансов — Ерулан Жамаубаев, энергетики — Нурлан Ногаев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, труда и социальной защиты населения — Серик Шапкенов, здравоохранения – Алексей Цой, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов и другие ответственные лица.

К настоящему времени из 100 шагов плана нации реализованы 72 шага: по направлению "Формирование профессионального государственного аппарата" – 13 из 15 шагов, "Обеспечение верховенства закона" – все 19 шагов, "Индустриализация и экономический рост" – 27 из 50 шагов, "Идентичность и единство" – 3 из 6 шагов, "Формирование подотчетного государства" – все 10 шагов.

В текущем году планируется исполнить 9 шагов по направлениям "Формирование профессионального государственного аппарата" и "Индустриализация и экономический рост".

На заседании были рассмотрены вопросы внедрения "расширенного бюджета" с охватом деятельности внебюджетных фондов, оцифровки процессов назначения и выплаты пенсий и пособий, развития отечественной фармацевтики, разработки Концепции Социального кодекса и Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года.

Премьер-министр поручил продолжить активную работу по полному и качественному исполнению плана нации и Общенационального плана мер по реализации послания Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2020 года. Особое внимание обращено на пункты по привлечению стратегических инвесторов, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, обеспечивающие создание новых рабочих мест.