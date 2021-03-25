Назначен заместитель руководителя канцелярии премьер-министра

Олжас Жумагулов назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра, передает zakon.kz.

Распоряжением премьер-министра РК Жумагулов Олжас Абдумомынович назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК, - говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Олжас Жумагулов родился в 1990 году в Алматы. Окончил Американский университет, Лондонскую школу экономики, Королевский колледж Лондона.

В 2013-2016 гг. работал на различных должностях в Министерстве развития экономики и торговли РК. В 2016-2018 гг. работал советником министра, заместителем руководителя территориальной инспекции по городу Астана МСХ РК. С февраля по июль 2018 г. являлся советником министра по инвестициям и развитию РК. В 2018-2019 гг. — советник заместителя премьер-министра РК. С августа 2019 г. — советник премьер-министра РК.