Проект "Наставники" позволит оказать помощь сиротам

25 марта 2021, 20:41
Фото: instagram.com/dara.nastavniki/

Запущенный неравнодушными людьми проект "Наставники" направлен на то, чтобы помочь ребятам из детского дома развить навыки самостоятельной жизни, сообщает zakon.kz.

Это проект социализации подростков из детских домов через дружбу с наставником. Наставник делится багажом знаний с ребенком из детского дома, помогает и поддерживает. Это не спонсор, а друг.

Может быть, вы давно мечтали стать другом подростка из детского дома, но никак не могли решиться? Это ваш шанс присоединиться к проекту и помочь подростку стать счастливее!

Проект бесплатный, открыт для каждого, и работает в 12 городах Казахстана!

Если Вам старше 25 лет, заходите познакомиться с проектом по ссылке, заполните анкету и координаторы проекта обязательно ответят Вам.


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