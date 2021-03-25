Проект "Наставники" позволит оказать помощь сиротам

Запущенный неравнодушными людьми проект "Наставники" направлен на то, чтобы помочь ребятам из детского дома развить навыки самостоятельной жизни, сообщает zakon.kz.

Это проект социализации подростков из детских домов через дружбу с наставником. Наставник делится багажом знаний с ребенком из детского дома, помогает и поддерживает. Это не спонсор, а друг.

Может быть, вы давно мечтали стать другом подростка из детского дома, но никак не могли решиться? Это ваш шанс присоединиться к проекту и помочь подростку стать счастливее!

Проект бесплатный, открыт для каждого, и работает в 12 городах Казахстана!



Если Вам старше 25 лет, заходите познакомиться с проектом по ссылке, заполните анкету и координаторы проекта обязательно ответят Вам.