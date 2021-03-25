СМИ: Иран атаковал израильский корабль

Вооруженные силы Ирана запустили ракету по израильском грузовому судну, которое идет из Танзании в Индию, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в Аравийском море.

Уточняется, что контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными рано утром. Судно, принадлежащее израильской компании XT Management, офис которой расположен в Хайфе, было повреждено, но продолжило путь в порт назначения.

Офис XT Management расположен в израильской Хайфе, владелец компании Уди Энджел уже в курсе произошедшего.

Как сказано в публикации, силовые структуры получили информацию об ударе и — в свете подобных инцидентов в недавнем прошлом — пытаются оценить, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Вооруженные силы Израиля с 2019 года не менее 10 раз нападали на иранские танкеры. Впрочем, ни одна атака успехом не увенчалась.