Харатьян призвал россиян привиться от коронавируса

Народный артист России Дмитрий Харатьян сделал прививку от COVID-19 и призвал всех последовать его примеру, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал в эфире RT.

Дмитрий Харатьян отметил, что в нынешних условиях поход в кино должен быть безопасным. Призывает всех быть здоровыми, не бояться и вернуть полноценную жизнь.

Как это замечательно, как прекрасно сходить семьей в кино! Я очень хочу, чтобы моя работа приносила вам радость. Но я очень не хочу, чтобы это было связано с риском заболеть и даже умереть. Я привит. Это слово стало символом и знаком нашего времени. Но лично я это сделал и очень хочу, чтобы вы сделали то же самое, чтобы вы прошли вакцинацию. Ведь как это замечательно, как прекрасно, когда люди семьями ходят в кинотеатры! народный артист России Дмитрий Харатьян