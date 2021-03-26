Байден намерен идти на второй срок в 2024 году

Джо Байден проводит пресс-конференцию после победы на президентских выборах и уже сделал несколько громких заявлений, сообщает zakon.kz.

В частности, он уже решил баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

Также Байден сообщил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от COVID-19.

Сегодня я ставлю вторую цель - к моим ста дням президентства введем 200 миллионов доз. глава Белого дома

К этому времени, в его представлении, в стране должны будут открыться все школы.

Он также планирует, что кандидатом на пост вице-президента станет Камала Харрис. Президент добавил, что у него нет привычки планировать на 3,5–4,5 года вперед.

Отвечая на вопрос о миграционном кризисе на границе с Мексикой, Байден заявил, что его администрация не несет ответственности за значительный рост нелегальных мигрантов. По словам главы Белого дома, это не связано с подписанными им в январе указами, а является сезонным явлением.

Также Байден допустил, что войска США задержатся в Афганистане. Сейчас он не уверен, что обязательство по их выводу удастся выполнить к 1 мая.

Кроме того, он заявил, что готов как к эскалации конфронтации с КНДР, так и к "некоторым формам дипломатии".

Джо Байден стал президентам по итогам выборов в ноябре 2020 года. Его конкурент Дональд Трамп считает результаты голосования сфальсифицированными. Он так же намекал, что может принять участие в выборах 2024 года. Инаугурация Джо Байдена состоялась в январе 2021 года. Ему 78 лет.