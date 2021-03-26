Вспыхнул пожар: атака на нефтехранилище произошла в Саудовской Аравии

Вечером 25 марта станция распределения нефтепродуктов в Саудовской Аравии подверглась атаке, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в пятницу Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в Минэнерго королевства.

По его данным, нападение было совершено около 21:00 по местному времени в Джизане. В результате обстрела снарядом на одном из топливных хранилищ вспыхнул пожар, пострадавших нет.

Осуждаем эту трусливую диверсию, направленную против жизненно важных объектов и нацеленную не только против королевства, но и против безопасного экспорта нефти, стабильности поставок энергоресурсов миру, свободы глобальной торговли, а также всей мировой экономики, - указали в ведомстве.

Там также отметили, что подобные действия оказывают влияние на судоходство и приводят к серьезным экологическим катастрофам в прибрежных районах и территориальных водах.