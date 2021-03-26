В Казахстане за сутки 14 человек умерли от коронавируса и пневмонии

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 26 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на
На 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 131 человек (19 623 КВИ+ и 2 508 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 981 пациент, на амбулаторном уровне – 15 150 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 321 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести – 75 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.
За сутки 11 человек скончались от КВИ. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 963 случаев с летальным исходом.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 24 марта 2021 года зарегистрировано 63 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 171 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 50 215, случаев с летальным исходом - 672, всего выздоровелb – 47 035 человек.
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