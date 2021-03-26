"Я просто хотел тишины". Бодибилдер задушил своих родителей 

В Италии бодибилдер Бенно Ноймар задушил собственных родителей из-за просьбы погулять с собакой, сообщает zakon.kz.

По информации Newsru.com, его родители Питер Ноймар и Лаура Перселли пропали без вести в начале года. Спустя несколько недель тело его мамы было найдено в реке со следами удушения. На мосту также были обнаружены следы крови его отца.

29 января полиция арестовала Бенно Ноймар. Тогда он отрицал причастность к преступлению, но позже сознался в содеянном.

Родители попросили его выгулять собаку, но он отказался и ушел играть в видеоигры, а затем лег спать. Отец разбудил его и продолжил ссору, которая привела к двойному убийству. Я просто хотел тишины. Поэтому я его заткнул, - рассказал Бенно Ноймар.