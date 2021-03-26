Как сказалась пандемия COVID-19 на экономике стран ЕАЭС

Прошел год с тех пор, как в России, Казахстане, Кыргызстане и Армении были введены карантинные меры и закрыты границы. К каким экономическим и социальным потрясением привела пандемия COVID-19 эти страны, проанализировали аналитики Евразийского банка развития, передает zakon.kz.

По оценке ЕАБР, агрегированный ВВП указанных стран по итогам 2020 года снизился на 3% вслед (годом ранее отмечался рост на 2,3%).

К снижению деловой активности привело ослабление внутреннего и внешнего спроса, падение цен на энергетические товары, ухудшение настроений бизнеса, транспортные ограничения, - отмечают аналитики.

Между тем указывается, что меры государственной поддержки населения и бизнеса позволили избежать масштабных потрясений в регионе.

Основной акцент сделан на укреплении национальных систем здравоохранения, поддержке доходов населения, помощи малому и среднему предпринимательству, которое в наибольшей степени пострадало от последствий пандемии.

При этом уровень безработицы в большинстве стран-участниц банка оставался умеренным в прошлом году и демонстрировал признаки снижения в конце 2020 - начале 2021 годов.

Значимую роль в стабилизации рынка труда сыграли антикризисные меры властей.

Потенциальные темпы экономического роста в большинстве государств региона снизились на 0,5–1 п.п. к уровням до пандемии. Это произошло в условиях негативного влияния пандемии на инвестиционную активность, инновационную деятельность, а также на состояние трудовых ресурсов. Теперь - реализация государственных программ развития может стать ключевым фактором восстановления темпов роста ВВП в государствах региона в среднесрочной перспективе, - говорится в анализе банка.

По данным аналитиков, сфера услуг понесла большие потери от пандемии, но сохраняет потенциал к активному восстановительному росту по мере ослабления ограничительных мер.

Снижение потребительского спроса и меры социального дистанцирования оставили глубокий спад в розничной торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, в организациях, предоставляющих профессиональные, а также культурно-развлекательные услуги.

Добыча полезных ископаемых сократилась из-за снижения мирового спроса, падения цен на углеводороды и действия соглашения ОПЕК+ по уменьшению добычи нефти.

Постепенное усиление спроса и улучшение рыночной конъюнктуры будут способствовать восстановлению добывающей промышленности в среднесрочной перспективе.

Обрабатывающая промышленность в большинстве стран региона операций ЕАБР адаптировалась к вызовам пандемии COVID-19.

Сильную динамику продемонстрировали выпуск пищевых продуктов, химическое производство, фармацевтика, производство машин и оборудования, электрического оборудования.

Обрабатывающая промышленность оказалась гораздо менее подверженной негативным последствиям пандемии по сравнению со сферой услуг, в том числе вследствие более мягких ограничений на деятельность предприятий, - говорится в отчете.

Вместе с тем отмечается глубокий спад в транспортном секторе, который обусловлен проблемами в логистических цепочках и введением ограничений на трансграничные передвижения.

В период пандемии отмечено существенное общемировое повышение стоимости продовольствия. В феврале 2021 г. индекс ФАО достиг самого высокого среднемесячного значения с июля 2014 г. Замедления роста цен на продовольствие можно ожидать во втором полугодии 2021 г. при условии "затухания" пандемии и ослабления ограничительных мер, - указывают аналитики.

Что касается инфляции, то она в странах ЕАЭС временно ускорилась в конце 2020 – начале 2021 г. и превысила целевые ориентиры.

Главной причиной стало существенное общемировое повышение стоимости продовольственных товаров и ослабление национальных валют. Под влиянием этих факторов инфляция в странах региона операций Банка остается высокой в начале текущего года. Дополнительное давление на цены оказывают вызванные пандемией нарушения в цепочках поставок и затраты на противоэпидемические мероприятия. При "затухании" пандемии проинфляционное влияние со стороны мировых цен на продовольствие и сбоев поставок ослабнет, что приведет к замедлению инфляции во второй половине года, - считают специалисты.

В итоге рост инфляционных рисков привел к прекращению циклов снижения процентных ставок в странах-участницах ЕАБР, уровень которых на протяжении 2020 г. обеспечивал поддержку экономикам.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран – участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США.