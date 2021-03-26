Вице-премьеры РК и РФ рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

В Москве состоялись переговоры заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Юрием Борисовым, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

В развитие договоренностей по итогам встречи премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, состоявшейся 22 марта, вице-премьеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в рамках Программы совместных действий в области казахстанско-российской промышленной кооперации.

Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие шаги по ускорению реализации ранее согласованных совместных проектов. Также были обговорены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества посредством изучения новых перспективных проектов промышленной кооперации в Казахстане.

Говоря о перспективах дальнейшей совместной работы, озвучена взаимная приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей для более тесного взаимодействия в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах.

Участники встреч отметили эффективность и востребованность межправительственного диалога между Казахстаном и Россией и договорились поддерживать высокую динамику взаимных контактов.