В Алматы разработали правила застройки города и формирования архитектурного облика

Маслихат Алматы разработал Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города, передает zakon.kz.

Как отмечается, правила разработаны с целью правового регулирования устойчивого архитектурно-градостроительного развития территории города Алматы с учетом местных особенностей.

Документ определяет задачи, в числе которых:

сформировать комплексный подход к формированию и развитию качественной городской среды, соответствующей современным потребностям жителей город города; обеспечить архитектурными и градостроительными инструментами процесс системного и устойчивого развития всей территории города; установить зоны особого архитектурного, градостроительного и строительного регулирования на территории города, для сохранения, восстановления и обеспечения оптимального восприятия объектов в структуре городского ландшафта, а так же допустимый высотный регламент на отдельных территориях; ввести стандарты, рекомендации и требования к эффективному, рациональному и безопасному использованию территории; содержанию и эстетическому оформлению зданий и сооружений, общественных пространств в увязке с историка - архитектурными, культурными и природными особенностями; гуманизировать городскую среду и внедрить лучшую международную практику архитектурного и градостроительного планирования, развития городской территории;

Правила также регулируют:

1. проектно-изыскательскую деятельность на территории города:

- градостроительное проектирование (Генеральный план, проекты детальных планировок, проекты застроек;

- объемное проектирование новых зданий и сооружений жилищного, гражданского и общественного назначения, малых архитектурных форм вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности;

- проектирование реконструкции, модернизации, переоборудования зданий, сооружений и (или) помещений в них, в том числе объектов предпринимательской деятельности (фасады, конструкции, малые архитектурные формы);

- проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры города, вне зависимости от форм собственности.

2. Высотный регламент зданий и сооружений, плотность застройки в зонах особого градостроительного регулирования на территории города;

- предельную этажность или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- предельную допустимую плотность застройки территории;

3. Архитектурный стиль зданий и сооружений, районов города Алматы (Архитектурный код);

- внешний облик;

- цветовое решение;

- оформление фасадов (вывески, подсветка, наружная (визуальная) реклама);

- отделочные материалы;

4. строительную деятельность на территории города:

- порядок организации и производства строительных работ;

- порядок и организация завершения строительных работ;

-порядок переоборудования, реконструкции и модернизации существующих зданий и сооружений, автомобильных дорог и инженерных коммуникаций;

- гарантия качества строительства (статья 665 Гражданского кодекса РК)

5. эксплуатацию и обслуживание зданий и сооружений

- фасадов зданий и сооружений;

- прилегающих территорий и элементов благоустройства;

- рекреационных зон;

- применению строительных материалов и изделий;

6. благоустройство и размещение малых архитектурных форм:

- рекреационные (парки, скверы, аллеи, реки, водоемы), туристические и курортные зоны города;

- нестационарные объекты торговли предпринимательской деятельности, летние площадки;

- информационные объекты, рекламные конструкции и их размещение, а так же другие объекты, несущие эстетический, визуальный фактор;

- декоративные ограждения.

7. проведение общественных обсуждений по застройке и благоустройству территории города Алматы;

8. Размещение, эксплуатация и обслуживание объектов наружной визуальной рекламы.

В документе также определяются права и обязанности граждан, юридических лиц, участвующих в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города.

Вместе с тем предусматривается особый правовой режим, который устанавливает ограничения к застройке в зонах особого градостроительного регулирования:

Допустимая этажность в соответствии с высотным регламентом устанавливаемый настоящими правилами;

Ограничения по плотности и коэффициенту застройки;

Архитектурные решения фасадов зданий и сооружений;

Разрешенные виды использования зданий и сооружений по функциональному назначению;

Строительство в охранной зоне памятников истории и архитектуры;

По формам и объемам зданий и сооружений;

Использованию уличной мебели и малых архитектурных форм;

Благоустройству и озеленению территории;

Эксплуатации и обслуживанию существующих зданий и сооружений;

По вывескам и рекламным конструкциям;

По использованию и размещению малых архитектурных форм, нестационарных обьектов тоговли.

Прокладке и ремонту инженерных коммуникаций;

Запрет на снос зданий и сооружений, отнесенных к памятникам истории и архитектуры.

Кроме того, правила определяют территории города, относимые к зонам особого градостроительного регулирования. Это:

исторический центр в пределах границ утверждаемых Генеральным планом города;

территории памятников истории и архитектуры и их охранные зоны;

природно-рекреационные территории города Алматы;

территории в пределах водоохранных полос рек города Алматы;

предгорные и горные территории;

примагистральные территории примыкающие к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центральное ядро с городскими узлами или узлы между собой, в том числе и въездные узлы в город;

территории общественных пространств;

территории с особыми геологическими условиями.

дворовые территории жилых домов;

границы зон особого градостроительного регулирования устанавливаются градостроительной документацией в порядке и в соответствии с действующим законодательством.

В частности, в документе говорится, что в пределах границ исторического центра, а так же охранных зонах памятников истории и архитектуры подлежат сохранению или восстановлению все градостроительные объекты и их характеристики, культурная ценность, которая установлена в соответствии с законодательством и генеральным планом города Алматы, в том числе планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами.

Вместе с тем в пределах границ исторического центра разрешается проектирование и проведение реставрационных работ и иных работ по восстановлению или сохранению памятников или ансамблей или их территорий, воссоздание утраченных объектов культурного наследия в соответствии с законодательством, а так же переоборудование жилых зданий или их первых этажей под объекты предпринимательской деятельности с сохранением фасадных решений, благоустройства и реконструкция общественных пространств.

На территориях охранных зон памятников истории и архитектуры запрещается новое строительство нарушающее структуру и стиль исторических зданий, объёмное планировочные решения, пропорции и высотность за исключением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

Запрещается превышение максимально допустимой высоты, равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного контекста в исторической зоне и зоне охраны памятников архитектуры в радиусе до 100 метров.

Правила также предусматривают требования к плотности населения в жилых районах и микрорайонах, минимальную величину разрывов (бытовые расстояния) между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий:

При застройке домами: 3-5 этажей не менее 20 метров;

При застройке домами: 6-9 этажей не менее 30 метров;

При застройке домами: 10-16 этажей не менее 48 метров;

При застройке домами: 17 этажей и выше не менее 80 метров;

При этом запрещается строительство зданий выше 12 этажей линейного типа на первых линиях магистральных дорог.

При осуществлении проектирования и строительства жилых и нежилых зданий на территории города требуется учитывать следующие условия:

здания жилого и нежилого назначения следует располагать от красных линий магистральных улиц города не менее 8 метров, дорог местного значения не менее 3 метров;

суммарная площадь озеленения квартала должна быть не менее 10м2 на чел.

наличие обеспеченности территории строительства детскими дошкольными учреждениями в шаговой доступности с учетом предполагаемой плотности населения (места в детских дошкольных учреждениях дошкольного возраста не менее 100 мест на тыс. чел);

наличие обеспеченности общеобразовательными учреждениями в шаговой доступности с учетом предполагаемой плотности населения (не менее 180 мест на тыс. чел.);

наличие обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями;

наличие обеспеченности больницами (определяются органами здравоохранения, и указываются в задании на проектирование);

наличие участкового пункта (из расчета 1 участковый на 3тыс. человек, минимальная площадь для участкового пункта должна быть не менее 45м2);



Документ также определяет требования к архитектурному облику зданий и сооружений.

Полностью проект Правил можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 8 апреля.