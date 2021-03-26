Новый маслоэкстракционный завод появится в Казахстане

Масложировая промышленность сегодня является одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей агропромышленного комплекса благодаря растущему спросу на растительное масло, которое занимает особое место в потребительской корзине не только казахстанцев, но и покупателей во всем мире, сообщает Банк развития Казахстана.

Более того, растительное масло можно отнести к продуктам первой необходимости, ведь сферы его применения обширны: от кулинарии и лакокрасочной промышленности до мыловарения и косметологии. Производственные мощности по переработке масличных культур, в особенности подсолнечника, неуклонно растут за счет инвестиций со стороны государства и бизнеса.

Так, в 2021 году в Восточно-Казахстанской области появится новый современный маслоэкстракционный завод ТОО "QAZAQ-ASTYQ GROUP", специализирующийся на производстве подсолнечного масла и высокопротеинового гранулированного шрота для дальнейшего экспорта готовой продукции по таким направлениям как Китай, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Индия, Пакистан, Афганистан, Турция, страны Евросоюза.

Строительство нового завода начали в марте 2019 года, мощность переработки сырья составит 1000 тонн в сутки по семенам подсолнечника или 800 тонн по семенам рапса или льна. Стоит отметить, что благодаря финансированию в размере 5,8 млрд.тенге АО "Аграрная Кредитная Корпорация" в столь короткий срок удалось приобрести основное оборудование маслоэкстракционного завода. Главная специализация предприятия – производство нерафинированного растительного масла и шрота, выбрана не случайно, практически 80% производственных мощностей масложировой промышленности Казахстана специализируются именно на его производстве. По завершению строительства и запуска предприятия в производство на постоянной основе будут задействованы более 200 человек, - поделился заместитель директора ТОО "QAZAQ-ASTYQ GROUP" Нұратұлы Алтынбек.

По данным представителей ТОО "QAZAQ-ASTYQ GROUP", новый завод представляет собой комплексный подход полного обеспечения всего цикла собственного производства, что гарантирует предприятию конкурентное преимущество. Речь идет не только о современном оборудовании, отвечающем высоким стандартам качества, сырье и сбыте готовой продукции, но и о высококвалифицированном персонале, обеспечивающим работу компании на высоком уровне. Для обеспечения качества готовой продукции в виду высокой автоматизации производства на ключевые руководящие должности были приглашены опытные специалисты из Украины, мирового лидера производства растительных масел. Необходимо отметить, на фоне такого высокого уровня самообеспечения и, соответственно, сильных позиций казахстанских компаний на внутреннем рынке, местные производители усиливают экспортное направление. По данным Комитета таможенного контроля Минфина Казахстана, экспорт растительных масел по итогам 2018 года достиг рекордного объема – 151,8 тыс. тонн (+43% к показателю 2017 года). Основную долю в отгрузках занимает подсолнечное масло, которого за отчетный период на внешние рынки было поставлено 67,9 тыс. тонн против 45 тыс. тонн годом ранее. Крупнейшим покупателем данного вида масла был Китай с объемом 28 тыс. тонн (41% всех экспортных партий продукции). Вторую и третью строки в рейтинге ТОП-импортеров по итогам 2018 года заняли Таджикистан (19,5 тыс. тонн, или 29%) и Узбекистан (18,6 тыс. тонн, или 27%).

Более 90% готовой продукции строящегося маслоэкстракционного завода планируется поставлять на внешние рынки (экспорт). На текущий момент уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами по заключению контрактов на поставку казахстанского растительного масла в Китай, Узбекистан, страны Евросоюза. В наших планах вторым этапом ввести в эксплуатацию цех рафинации и дезодорации, а также цех розлива рафинированного масла, которые также имеют большой экспортный потенциал и могут быть экспортированы в такие страны, как Узбекистан, Иран, Индия, Пакистан и другие, - отметил заместитель директора ТОО "QAZAQ-ASTYQ GROUP" Нұратұлы Алтынбек.

Для реализации экспортных поставок растительного масла на внешние рынки ТОО "QAZAQ-ASTYQ GROUP" привлек финансирование АО "Банк Развития Казахстана".

Казахстанским предприятиям, нацеленным на экспорт, уже долгое время оказывается эффективная поддержка со стороны Банка Развития Казахстана, которой мы и воспользовались. Полученное финансирование нас вполне удовлетворяет, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с БРК, - подчеркнул заместитель главы ТОО "QAZAQ-ASTYQ GROUP".

Объем займа БРК составил 4,4 млрд тенге сроком на 3 года. Экспортная операция профинансирована в рамках государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы Жол" на 2015-2019 годы для поддержки казахстанского экспорта товаров обрабатывающей промышленности. Отмечается, что финансовые средства, предоставленные Банком, пойдут на приобретение сырья (семян масличных культур), материалов и услуг.

По словам представителей БРК, общая стоимость проекта ТОО "QAZAQ-ASTYQ GROUP" по строительству и запуску маслоэкстракционного завода составила 12,5 млрд тенге, из которых 4,4 млрд тенге предоставил БРК с целью осуществления экспортных поставок готовой продукции.

В свете роста цены на растительное масло, очень остро стоит вопрос о развитии отечественного производства в сфере маслопереработки. Переработчики стимулируют отечественных сельхозпроизводителей в увеличении посевных площадей масленичных культур, что положительно скажется на увеличении сбора масленичных культур и обеспечении потребностей в растительном масле, в том числе, отечественного рынка. Проект в полной мере отвечает ключевой миссии Банка как одного из основных институтов государственной поддержки казахстанского несырьевого экспорта, а также способствует продвижению экспорта казахстанской обработанной продукции, в том числе на территории соседнего Китая. В совокупности это позволит нам закрепить и усилить свои позиции на экспортных рынках, - поделился старший банкир дирекции по работе с клиентами БРК Владимир Ли.

ТОО "QAZAQ-ASTYQ GROUP" получило также поддержку со стороны АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" посредством страхования займа на сумму 4,4 млрд тенге, что является показателем успешной синергии двух финансовых институтов страны (дочерние структуры Холдинга "Байтерек"). БРК совместно с АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" работают в успешном тандеме с начала 2015 года, на сегодня при совместном участии БРК и KazakhExport поддержано 14 экспортеров на общую сумму 77,7 млрд тенге.

Казахстан продает слишком много сырья, в том числе сельскохозяйственного. В Китай экспортируются не только нефть и металлы, но и масличные культуры, хлопок, в Узбекистан уходит пшеница. Мы нацелены это исправить с помощью поддержки подобных проектов. Современные маслозаводы крупной мощности дают очень хороший социально-экономический мультипликативный эффект в виде налогов и создания рабочих мест. В результате переработки масличных культур рынок получает не только масло, но и шрот и жмых, которые идут на корм в птицефабрики, откормочные и свинофермы, рыбным хозяйствам. Радует, что, несмотря на пандемию и проблемы, предприниматели не сворачивают инвестиционные проекты и смотрят в будущее с оптимизмом, - отметил директор Департамента страхования АО "ЭСК "KazakhExport" Куаныш Мукажанов.