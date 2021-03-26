Правила въезда и пребывания инвесторов МФЦА изменили в РК

Постановлением Правительства РК от 17 марта 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, передает zakon.kz.

В частности, внесены изменения в пункт 10, в котором говорится, что инвестиционным резидентам МФЦА, прибывшим из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству администрации МФЦА на один год с возможностью ежегодного продления, но не более пяти лет.

При этом срок действия разрешения на временное проживание членов семьи инвестиционного резидента МФЦА не может превышать срока действия разрешения на временное проживание инвестиционного резидента МФЦА.

Кроме того, указывается, что органы внутренних дел РК при наличии ходатайства администрации МФЦА, подтверждающего статус инвестиционного резидента МФЦА граждан государств, осуществляют выдачу виз категории "инвесторская" сроком до пяти лет, а также продление сроков их действия.

Внесены поправки и в пункт по выдворению иностранцев.

При вынесении судом решения о выдворении иностранцев и лиц без гражданства допускаются их задержание и содержание в специальных учреждениях органов внутренних дел на срок, необходимый для организации выдворения, но не более чем на тридцать суток, - говорится в правилах.

Постановление вводится в действие c 5 апреля 2021 года.