Суд вернул россиянке с татуировками и пирсингом троих детей

Верховный суд Дагестана вернул троих детей 33-летней Нине Церетиловой, которых отняли из-за татуировок, пирсинга и розовых волос, сообщает zakon.kz.

Ее видеообращение опубликовал Mash в своем Telegram-канале.

По ее словам, это было тяжело.

Но решение приняли в нашу пользу. Справедливость восторжествовала. Я очень счастлива, что борьба, которая длилась больше года, она сейчас закончена, - сказала она.

Церетилова уточнила, что в ближайшее время уедет из республики. Она считает, что там ей будет небезопасно.

Однако женщина обещает позволить бывшему мужу видеться с детьми.

Как отмечает znak.com, со своим бывшим мужем женщина не живет с 2012 года. Однако при разводе бывшие супруги не закрепили судебным решением, с кем проживают дети.

После их похищения Церетилова подала в Кировский районный суд Махачкалы иск с просьбой разрешить этот вопрос и определить, что дети должны проживать с ней (как это и было по факту).

Однако летом 2020 года Кировский районный суд Махачкалы постановил отдать детей отцу. В мотивировочной части решения подчеркивается, что это связано с тем, что женщина ведет "аморальный образ жизни": красит волосы в розовый цвет, набила татуировки с датами рождения детей на запястье и у нее есть пирсинг.

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