Продюсер предрек России провал на Евровидении-2021

Известный продюсер Виктор Дробыш озвучил свои претензии к песне "Russian Woman", которая заявлена от России на Евровидение-2021 и предрек ей неудачу на конкурсе, а также сказал, какая песня в этом году победит, передает zakon.kz.

Дробыш заявил, что к исполняющей песню Мanizha как к певице, персонажу, у него нет никаких вопросов. Но Евровидение, на его взгляд, это в первую очередь конкурс песни, которую не надо разделять на смысл текста, аккорды, танцы.

Оно либо есть, как Александр Рыбак или АВВА нам показали, либо этого нет, и тогда начинается копание в деталях и привязывание этого материала к Евровидению, все пытаются найти положительные моменты, чтобы доказать, что мы наверное окажемся где-то в призерах. Это хороший ход, чтобы заранее сказать, что нас не поняли, вмешалась какая-то политика. Мне кажется, если будет неудача, она будет связана с песней, - заявил Виктор Дробыш в интервью Алене Жигаловой.

Он выразил сожаление, что в этом году Little Big отказались от участия в Евровидении. По прогнозам Дробыша, в этом году на Евровидении выиграет веселая танцевальная композиция. А песня от России не сможет занять высоких позиций.

Наверное, нас поддержат братья какие-нибудь, или сестры, думаю, во второй десятке будет гарантированно. И это вообще никак не опускает ее как певицу. Просто мне кажется, что это приблизительно та же история, как в свое время у меня была с Подольской: мы не туда попали. А тут уже можно долго рассказывать о судьбе женщины, о счастье и несчастье, но это никого не волнует, потому что когда вы слушаете песню «Yesterday», вы даже не задумываетесь, про что поет там МакКартни, - сказал Дробыш.

Ведущая возразила, что формат Евровидения подразумевает наличие послания, месседжа в каждой конкурсной песне, композиции должны быть по 3 минуты длительностью и запоминающимися. На взгляд Алены, у Манижи есть этот месседж – права женщин. На это Дробыш ответил, что надо пустить бегущую строку на всех языках, чтобы люди читали как книгу, быстро все поняли, и смотрели Евровидение с серьезным лицом.

Виктор Дробыш много раз отправлял своих протеже на Евровидение от Беларуси, в том числе певца Ivan в 2016 году и певицу Zena в 2019 годах. В 2007 года Дмитрий Колдун, которого на тот момент продюсировал Дробыш, выступил на Евровидении от Беларуси и занял 6 место. Помощь Колдуну оказывал также Филип Киркоров.