Когда начнется массовая вакцинация жителей Нур-Султана

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал о вакцинации жителей столицы, передает корреспондент zakon.kz.

Буквально во второй половине апреля мы планируем приступить к массовой вакцинации всего населения. На данный момент вакцинируется определенный контингент - медработники, педагоги, работники экстренных служб. Также мы начали вакцинацию людей, имеющих хронические заболевания, - отметил руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов на брифинге в акимате.

Он напомнил, что вакцинация будет бесплатной. Получить прививку можно будет в поликлинике по приглашению медработников.

В текущем году планируем привить 647 тыс. Человек - это 60% населения города. Это работа не одного месяца, вакцина будет поступать поэтапно, в месяц около 100 тыс. человек будем вакцинировать, - добавил руководитель Управления общественного здравоохранения столицы.

Тамила Языкова, Нур-Султан