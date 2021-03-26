Брал технику и сдавал в ломбард. Подозреваемого в мошенничестве задержали в Нур-Султане

26 марта 2021, 12:58
Фото: Pixabay

В Нур-Султане полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, передает zakon.kz.

Установлено, что 30-летний ранее судимый мужчина искал объявления о сдаче электронной техники на профильном сайте. Он представлялся руководителем ТОО, и ручался жертвам, что вернет все в целости и сохранности. Оплатив аренду, он забирал технику. А потом исчезал, отключая сотовые телефоны. Как оказалось, технику он сразу сдавал в лобмард.

По информации полиции, он успел сдать 14 игровых приставок Play Station 5, семь ноутбуков и 20 плазменных телевизоров.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он водворен в ИВС ДП Нур-Султана.


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