Брал технику и сдавал в ломбард. Подозреваемого в мошенничестве задержали в Нур-Султане

В Нур-Султане полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, передает zakon.kz.

Установлено, что 30-летний ранее судимый мужчина искал объявления о сдаче электронной техники на профильном сайте. Он представлялся руководителем ТОО, и ручался жертвам, что вернет все в целости и сохранности. Оплатив аренду, он забирал технику. А потом исчезал, отключая сотовые телефоны. Как оказалось, технику он сразу сдавал в лобмард.

По информации полиции, он успел сдать 14 игровых приставок Play Station 5, семь ноутбуков и 20 плазменных телевизоров.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он водворен в ИВС ДП Нур-Султана.