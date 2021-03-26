С 1 июля Пхукет будет открыт для привившихся туристов

26 марта 2021, 13:58
Фото: pixabay.com

Привитые от Covid-19 туристы с 1 июля смогут посещать остров Пхукет в Таиланде, сообщает zakon.kz.

Курортный остров откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда, - сказал министр туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна.

По информации Bloomberg, до возобновления туристического потока на Пхукет планируется привить по меньшей мере 70% жителей острова.

Чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса было объявлено в Таиланде ровно год назад.


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