С 1 июля Пхукет будет открыт для привившихся туристов

Привитые от Covid-19 туристы с 1 июля смогут посещать остров Пхукет в Таиланде, сообщает zakon.kz.

Курортный остров откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда, - сказал министр туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна.

По информации Bloomberg, до возобновления туристического потока на Пхукет планируется привить по меньшей мере 70% жителей острова.

Чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса было объявлено в Таиланде ровно год назад.