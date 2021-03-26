Инфекционист рассказала, можно ли "подхватить" коронавирус после вакцины

Вероятность заразиться коронавирусом есть даже у вакцинированных казахстанцев. Однако риск минимальный. Об этом zakon.kz сообщила заведующая кафедры микробиологии и вирусологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Бахыт Рамазанова.

По ее словам, получившие вакцину могут заболеть, но в очень легкой форме - в течение нескольких дней по типу простудно-гриппоподобного состояния. Вероятности заразиться COVID-19 низкая, и этой вероятности не стоит бояться.

Вакцина предупреждает развитие средних и тяжелых форм, которые приводят к инвалидизации и смертности. При вакцинации вы точно будете знать, что не заболеете в средней и тяжелой форме. Без вакцинации у вас есть риск заболеть и получить осложнения в виде сахарного диабета, когнитивных нарушений, депрессии, поражения суставов, сосудов, кожных заболеваний в виде псориаза и так далее. Уже доказано исследователями во всех странах, что после перенесенного коронавируса иммунитет, к сожалению, держится не более шести месяцев. Поэтому переболевшим обязательно нужно поставить себе вакцину. Потому что при повторном заражении заболевание протекает гораздо тяжелее и с осложнениями, - пояснила Бахыт Рамазанова.

Она также рассказала, почему вакцину пока не ставят детям до 18 лет и беременным. Это будет возможно только после того, как завершатся широкомасштабные клинические исследования для этой группы.

После того, как будет доказана безопасность (для детей и беременных), они тоже будут вакцинироваться. В свое время такие этапы проходили все вакцины. Это нормальный этап прохождения исследовании любых иммунопрепаратов, в том числе и вакцин, - пояснила Рамазанова.

Кроме этого, она пояснила, зачем нужен коллективный иммунитет.

Коллективный иммунитет необходим для того, чтобы защищать ту часть населения, которая не может вакцинироваться. При различных инфекциях этот процент разный. Для полиомиелита нужно 80% вакцинированных, для дифтерии - 95%. Если будет у нас коллективный иммунитет, допустим 70-80 %, то оставшиеся 20-15 % будут защищены за счет иллюминации вируса, он будет "выдавливаться", - объяснила специалист.

Бахыт Рамазанова подчеркнула, что отказ от вакцины - сфера ответственности каждой личности.

Я всегда говорю, пожалуйста, выбирайте. Вы выбираете между здоровым образом жизни, или тем, что вы должны быть готовы к болезни и возможным осложнениям и поражениям. Я за вакцинацию однозначно, считаю, что это одно из главных достижений человечества, которая позволила бороться с некоторыми инфекционными заболеваниями. Вакцина позволила перевести инфекции из неуправляемых в управляемые. Сама пока не вакцинировалась по той простой причине, что я переболела в ноябре. Шесть месяцев закончатся в мае, сейчас я стою на очереди. Буду вакцинироваться в обязательном порядке. В моей семье есть медики, они уже поставили вакцину, - поделилась она.

Специалист добавила, что сейчас в университете идет массовая вакцинация врачей-преподавателей.