Прием детей в первый класс будет проводиться электронно

С 1 апреля в Казахстане стартует прием документов в первый класс, передает корреспондент zakon.kz.

В школы будут принимать шестилетних детей и детей, которым в текущем календарном году исполнится шесть лет.

Документы в школу подаются в электронной форме через веб-портал "Электронного правительства". Сначала в первый класс зачисляются три претендента, подавшие заявление по территориальному обслуживанию школы, затем зачисляется один претендент из другой территории, - пояснила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Для зачисления ребенка в первый класс необходимо предоставить свидетельство о рождении, медицинский паспорт ребенка и две фотографии 3х4.

Ожидается, что в текущем году в первый класс пойдут 340 тыс. детей.

Тамила Языкова, Нур-Султан